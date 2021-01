Досрочному «уходу» Трампа с поста президента США нашлось объяснение

На сайте Госдепартамента США появилась информация о том, что срок полномочий Дональда Трампа и Майка Пенса истек 11 января.

На сайте Госдепартамента США появилось сообщение о том, что полномочия Дональда Трампа якобы истекли 11 января в 19:49 по местному времени (03:49 мск), за девять дней до инаугурации избранного президента Джо Байдена, передает BuzzFeed News.

Такая информация появилась в разделе биографий представителей исполнительной власти. На странице 45-го президента страны было указано: «Срок полномочий Дональда Трампа закончился 11 января 2021 года в 19:49:00».

Hey, @StateDept , what do you know that the rest of us don't? "Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00." pic.twitter.com/Ntl1BSqsb9

То же самое было указано и на странице вице-президента США Майка Пенса. Правда, срок его полномочий, согласно размещенной информации, истекал немного раньше — в 19:44:22.

В действительности же оба республиканца официально должны покинуть свои должности 20 января после приведения к присяге Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.

Впрочем, вскоре ссылка на страницу с сообщением стала недоступной. При переходе отображалось соответствующее оповещение 404: «К сожалению, на этом сайте в настоящее время возникли технические проблемы. Повторите попытку через несколько секунд». Позже в упомянутых разделах вновь появилась корректная информация.

По данным BuzzFeed News, странички Трампа и Пенса изменил один из «недовольных сотрудников» ведомства.

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин назвал инцидент «хулиганством». В комментарии «Политике Сегодня» он подчеркнул, что публиковать такого рода фейковые заявления на официальном сайте Госдепа США непозволительно.

Эксперт предположил, что упомянутый «недовольный сотрудник» ведомства решил попросту продемонстрировать политическую позицию — взгляд на текущие события в США. Однако его главная цель, скорее, заключалась в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице.

По словам политолога, подобную риторику запустила Демократическая партия США, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси и во многом сам Байден.

В Госдепе пока официальных комментариев по поводу случившегося не давали.

По словам источников BuzzFeed, ложная информация о сроках Трампа на сайте Госдепартамента не является «хакерской атакой». Вероятно, инцидент произошел внутри ведомства. Однако его расследование проблематично, поскольку многие сотрудники Госдепа имеют административный доступ к сайту и могут вносить правки.

Один из дипломатов заявил, что сайт Госдепа США, как «закрытую систему», практически «невозможно взломать». Его слова подтвердил другой источник, утверждающий, что «это 100 процентов не взлом извне».

Мнение пользователей в социальных сетях разделилось. Одни предположили, что сайт Госдепартамента США все же взломали, другие не исключили, что ведомство и вовсе попыталось обмануть мировое сообщество.

The State Department thing is more than likely either testing for transition, a hack, or a hoax. Can’t imagine Trump resigning and this small hiccup is probably just another instance of chaos in government inspiring us to look for hidden clues everywhere.