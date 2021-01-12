Досрочному «уходу» Трампа с поста президента США нашлось объяснение

На сайте Госдепартамента США появилась информация о том, что срок полномочий Дональда Трампа и Майка Пенса истек 11 января.

На сайте Госдепартамента США появилось сообщение о том, что полномочия Дональда Трампа якобы истекли 11 января в 19:49 по местному времени (03:49 мск), за девять дней до инаугурации избранного президента Джо Байдена, передает BuzzFeed News.

Такая информация появилась в разделе биографий представителей исполнительной власти. На странице 45-го президента страны было указано: «Срок полномочий Дональда Трампа закончился 11 января 2021 года в 19:49:00».

Hey, @StateDept, what do you know that the rest of us don't? "Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00." pic.twitter.com/Ntl1BSqsb9 — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 11, 2021

То же самое было указано и на странице вице-президента США Майка Пенса. Правда, срок его полномочий, согласно размещенной информации, истекал немного раньше — в 19:44:22.

В действительности же оба республиканца официально должны покинуть свои должности 20 января после приведения к присяге Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.

Впрочем, вскоре ссылка на страницу с сообщением стала недоступной. При переходе отображалось соответствующее оповещение 404: «К сожалению, на этом сайте в настоящее время возникли технические проблемы. Повторите попытку через несколько секунд». Позже в упомянутых разделах вновь появилась корректная информация.

По данным BuzzFeed News, странички Трампа и Пенса изменил один из «недовольных сотрудников» ведомства.

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин назвал инцидент «хулиганством». В комментарии «Политике Сегодня» он подчеркнул, что публиковать такого рода фейковые заявления на официальном сайте Госдепа США непозволительно.

«Вообще, конечно, это хулиганство. Все же иностранные дипломаты читают, следят за новостями, кто-то может не разобраться, не понять. Могут возникнуть последствия, может быть неправильно воспринято в мире», — выразил опасения политолог.

Эксперт предположил, что упомянутый «недовольный сотрудник» ведомства решил попросту продемонстрировать политическую позицию — взгляд на текущие события в США. Однако его главная цель, скорее, заключалась в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице.

«Это сейчас такой что ли тренд политической жизни в США. Многие политики, чиновники пытаются показать общественно-гражданскую позицию по отношению к Трампу и действуют такими способами. Это такая доминирующая идея на американской политической сцене: подавить на Трампа, окончательно расправиться, отправив в небытие», — считает собеседник ПС.

По словам политолога, подобную риторику запустила Демократическая партия США, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси и во многом сам Байден.

«Они уже много раз говорили, что либо Трамп сам должен уйти в отставку в свете событий 6 января — якобы именно он инспирировал взятие Капитолия. Может, он и не призывал, но все его заявления в Twitter и Facebook могли призвать народ к таким активным решительным действиям по якобы отстаиванию в его победы на выборах. Тренд запустили, как говорится, многие подхватили такой хайп», — подытожил Топорнин.

В Госдепе пока официальных комментариев по поводу случившегося не давали.

По словам источников BuzzFeed, ложная информация о сроках Трампа на сайте Госдепартамента не является «хакерской атакой». Вероятно, инцидент произошел внутри ведомства. Однако его расследование проблематично, поскольку многие сотрудники Госдепа имеют административный доступ к сайту и могут вносить правки.

Один из дипломатов заявил, что сайт Госдепа США, как «закрытую систему», практически «невозможно взломать». Его слова подтвердил другой источник, утверждающий, что «это 100 процентов не взлом извне».

Мнение пользователей в социальных сетях разделилось. Одни предположили, что сайт Госдепартамента США все же взломали, другие не исключили, что ведомство и вовсе попыталось обмануть мировое сообщество.

«Взлом», — коротко обозначил пользователь asteud.

Hack. — asteud ت AT???????????????????????????????? (@asteud) January 11, 2021

«Скорее всего, Госдепартамент занимается либо проверкой на переход, либо взломом, либо обманом. Не могу представить, чтобы Трамп ушел в отставку, и эта небольшая икота, вероятно, всего лишь еще один пример хаоса в правительстве, который вдохновляет нас искать повсюду скрытые улики», — предположил Jared Yates Sexton.

The State Department thing is more than likely either testing for transition, a hack, or a hoax. Can’t imagine Trump resigning and this small hiccup is probably just another instance of chaos in government inspiring us to look for hidden clues everywhere. — Jared Yates Sexton (@JYSexton) January 11, 2021

6 января Конгресс США должен был официально утвердить итоги прошедших 3 ноября выборов президента страны. Заседание было прервано ворвавшимися в здание Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Они выступали против результатов голосования и избрания Байдена. В ходе столкновений погибли 5 человек.

Ряд политиков возложил ответственность за произошедшее на Трампа. По сообщению Politico, резолюцию об импичменте президенту поддержали 218 демократов в Палате представителей США. Ранее ее председатель Нэнси Пелоси обвинила пока еще действующего американского лидера в подстрекательстве к мятежу.