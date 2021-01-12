Гладков проведет реформы в структуре Правительства Белгородской области

Структура Правительства Белгородской области скоро поменяется. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Гладков.

Структура Правительства Белгородской области скоро поменяется. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Гладков.

Политик анонсировал изменения в своем Telegram-канале. Он планирует разграничить должности заместителя губернатора и руководителя департамента здравоохранения и соцзащиты. Гладков считает, что возглавить отдел должен профессионал из медицинской сферы.

Главными целями изменений врио губернатора назвал самостоятельность глав департаментов. Это позволит им понимать ответственность за каждое принятое решение.

По данным издания RT, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, регулирующий численность государственных служащих.