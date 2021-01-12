«Газпром» вложит 700 млн руб в реконструкцию оранжерей Таврического сада в Петербурге

Правительство города и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали соответствующее соглашение.

Оранжереи Таврического сада будут реконструированы. В них, помимо разнообразных растений, появятся площадки для проведения выставок и концертов. Правительство Санкт-Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение сроком на 49 лет.

Как сообщила пресс-служба Смольного, к середине 2025 года инвестор должен создать новое культурно- досуговое пространство в нескольких корпусах оранжереи, расположенных на Потемкинской, 2 и Кирочной, 50. Общий объем инвестиций оценивается в 700 миллионов рублей. Около 60% площадей обновленных оранжерей должны будут занимать растения и места для досуга.

Открытие нового пространства должно состояться не позднее 1 июля 2025 года.