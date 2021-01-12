"Сбер" создал алгоритм диагностики COVID-19 по кашлю за минуту

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, способный за 60 секунд определить вероятность заражения коронавирусом по звукам дыхания, голосу и кашлю.

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, способный за 60 секунд определить вероятность заражения коронавирусом по звукам дыхания, голосу и кашлю.

Как уточнил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, наличие вируса определяется не только по трем звуковым моделям, но и по результатам краткого опроса по симптоматике. Что касается работы аудиального алгоритма, звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее они анализируются с помощью глубокой сверхточной нейронной сети.

"Для ее тренировки использовались только открытые данные — это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках", — рассказал ТАСС Ведяхин.

Он уточнил, что алгоритм не стоит воспринимать как инструмент медицинской диагностики. Это, скорее, система ежедневной самостоятельной проверки. В ближайшее время в "Сбере" планируют создать специальное приложение для диагностики COVID-19 и сделать его доступным для скачивания на популярных онлайн-площадках.