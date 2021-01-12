Конгресс собирается объявить действующему президенту США Дональду Трампу импичмент, из-за которого глава государства может лишиться пожизненной пенсии в 219 200 долларов в год.

Конгресс собирается объявить действующему президенту США Дональду Трампу импичмент, из-за которого глава государства может лишиться пожизненной пенсии в 219 200 долларов в год.

В случае проведения импичмента Трамп также не сможет принять участие в выборах президента 2024 года, а офис экс-президента будет потерян. Импичмент лишит главу государства личной защиты, а отпуск, который может составлять до одного миллиона долларов в год, более не станет оплачиваться.

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного главы страны Джо Байдена. Американский лидер говорил, что лично не будет присутствовать на инаугурации, сообщал телеканал "360".