Сын вдовы Евстигнеева нашел на даче у матери неизвестный архив актера

Наследник вдовы Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной случайно нашел чемоданы, где лежало около трех десятков видеокассет с известным актером.

Наследник вдовы Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной случайно нашел чемоданы, где лежало около трех десятков видеокассет с известным актером.

Просмотрев некоторые из них сын актрисы Евгений Благонравов пришел к выводу, что нашел настоящее сокровище. В его руках оказался домашний видеоархив Евстигнеева и своей матери, когда она еще была молода и только вышла замуж за актера. Он поделился своими впечатлениями в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

"Для меня это было как привет с того света. Как будто кто-то крикнул: "Жека, привет!". И я увидел маму такой, какой я ее никогда не видел: заряженной, красивой, молодой, с горящими глазами", — рассказал он.

На кадрах была запечатлена влюбленная пара, которая вместе смотрела телевизор и обсуждала какую-то программу. Цывина брала интервью у мужа и спрашивала, почему для него сниматься в кино — факт обыденный и ничем не примечательный. В семейное видео также попали моменты репетиций фильма "Ночные забавы".