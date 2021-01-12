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12:02   12 Января 2021
Происшествия

Дежурного ЕДДС задержали после схода лавины в Норильске

Дежурного ЕДДС задержали после схода лавины в Норильске

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о гибели трех человек во время схода лавины в Норильске.

В рамках расследования дела о сходе лавины был задержан оперативный дежурный диспетчер администрации города Норильска по обвинению в халатности, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Сход лавины произошел 9 января 2021 года в районе Талнах города Норильска, было засыпано 4 строения, три человека погибли от переохлаждения.

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#расследование #лавина

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