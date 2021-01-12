Дежурного ЕДДС задержали после схода лавины в Норильске

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о гибели трех человек во время схода лавины в Норильске.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о гибели трех человек во время схода лавины в Норильске.

В рамках расследования дела о сходе лавины был задержан оперативный дежурный диспетчер администрации города Норильска по обвинению в халатности, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Сход лавины произошел 9 января 2021 года в районе Талнах города Норильска, было засыпано 4 строения, три человека погибли от переохлаждения.