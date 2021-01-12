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11:59   12 Января 2021
Происшествия

Силовики провели обыск и изъятие документов в сахалинском правительстве

Силовики провели обыск и изъятие документов в сахалинском правительстве

В правительстве Сахалинской области прошли обыски. Оперативники пришли в Минэкономразвития, чтобы изъять документы для проверки.

Поводом для обысков стало строительство парка "Аква-Сити", который заработал репутацию скандальной стройки. В нее уже инвестировали десятки миллионов, но сдать объект так и не смогли. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело еще прошлым летом, фигурантом которого стал бывший замминистра имущественных отношений Вячеслав Епишко.

Оперативники пришли в сахалинское министерство экономического развития с целью изъятия документов, рассказали в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области. Сообщается, что никаких задержаний не было. По данным ведомства, идет работа в рамках доследственной проверки.

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#коррупция #полиция #сахалин

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