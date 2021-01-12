Силовики провели обыск и изъятие документов в сахалинском правительстве

В правительстве Сахалинской области прошли обыски. Оперативники пришли в Минэкономразвития, чтобы изъять документы для проверки.

В правительстве Сахалинской области прошли обыски. Оперативники пришли в Минэкономразвития, чтобы изъять документы для проверки.

Поводом для обысков стало строительство парка "Аква-Сити", который заработал репутацию скандальной стройки. В нее уже инвестировали десятки миллионов, но сдать объект так и не смогли. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело еще прошлым летом, фигурантом которого стал бывший замминистра имущественных отношений Вячеслав Епишко.

Оперативники пришли в сахалинское министерство экономического развития с целью изъятия документов, рассказали в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области. Сообщается, что никаких задержаний не было. По данным ведомства, идет работа в рамках доследственной проверки.