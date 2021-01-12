Вассерман пристыдил Израиль за действия украинцев у посольства в Киеве

Украинские националисты завалили антисемитскими лозунгами израильского посла в Киеве за то, что тот раскритиковал прошедшие в начале января факельные шествия.

Украинские националисты завалили антисемитскими лозунгами израильского посла в Киеве за то, что тот раскритиковал прошедшие в начале января факельные шествия, посвященные дню рождения Степана Бандеры. Журналист, публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал ситуацию в материале для сайта телеканала РЕН.ТВ

«2-го [января] посол Израиля в Киеве Лион написал в Twitter — перевожу: "Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым»», — напомнил публицист реакцию дипломата на факельное шествие 1 января.

Под заявлением израильского посла необандеровцы оставили множество антисемитских комментариев. 6 января около сотни факелоносцев устроили сорокаминутный митинг перед посольством Израиля на Украине.

Вассерман заметил, что называющие себя украинскими патриотами люди готовы рассориться со всеми, кто поддерживает существование страны.

«Открытым текстом прошу: оцените логику! Сочинителям укронации напоминают, что Бандера был антисемитом и организовал соучастие в уничтожении евреев — они отвечают антисемитской руганью», — подчеркивает аналитик.

При этом эксперт напоминает, что немецких нацистов официально признали «главными погромщиками» за всю мировую историю. И в то же время, украинские подражатели попытались устроить погром в израильском посольстве — им помешало полицейское оцепление, превосходящее их по численности. Украинские нацисты делают все возможное, чтобы подтвердить правильность заявлений израильского посла, которое им самим так не понравилось, отмечает Вассерман.

Все происходящее, уверен аналитик, именно так и было задумано.

«Любое безумие — помимо прочего, еще и нарушение логики. Или безупречно логичные выводы из нелепых предпосылок. Хоть мелкий чиновник, возомнивший себя испанским королем, хоть мужчина, объявивший себя женщиной, хоть убийца и грабитель во славу старой польской фальшивки "Украина — не Россия" — все они в равной мере безумны и в равной мере опасны для себя и окружающих», — поясняет Вассерман.

Израилю нужно задуматься об отношении к Украине, советует журналист. Особенно, когда Киев в очередной раз обратится с просьбой предоставить беспилотники для ударов по Донбассу, мирные жители которого не хотят становиться бандеровцами. Израилю, подчеркивает Вассерман, в ответ нужно вспоминать о факельных шествиях у своего посольства на Украине.

«А то, когда речь заходит о противодействии русским, сразу отшибает память даже о Катастрофе! Будто Бандера, Шухевич и тысячи других людоедов, названных теперь героями Украины, в ней не соучаствовали… Не стыдно, товарищи евреи?» — заключает аналитик.

Напомним, ранее польский посол на Украине Бартош Цихоцкий поддержал израильского коллегу Йоэля Лиона, раскритиковавшего факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры. Польский дипломат написал комментарий в Twitter на украинском языке, назвав Бандеру идеологом ненависти и преступлений. Также Цихоцкий добавил, что Лион и его команда, критикующие марши украинских националистов, не одиноки в своей оценке происходящего.