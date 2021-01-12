Лукашенко прокомментировал западные санкции в отношении Белоруссии

Санкции Запада являются "бандитскими". Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Санкции Запада являются "бандитскими". Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Глава белорусской республики обсудил с подчиненными итоги и перспективы работы промышленной сферы страны как в текущем году, так и в предстоящей пятилетке в целом. По словам Лукашенко, по поставкам продукции необходимы не просто прогнозы, а четкие планы.

"Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать", — подчеркнул президент Белоруссии.

Кроме того, глава республики также поднял на встрече тему западных санкций. Лукашенко поручил правительству страны разработать симметричный ответ Западу и назвал их ограничения, под которые попали несколько белорусских предприятий, бандитскими.