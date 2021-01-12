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11:42   12 Января 2021
Политика

Азаров раскритиковал премьера Украины из-за цен на яйца

Азаров раскритиковал премьера Украины из-за цен на яйца

Руководство Украины не контролирует цены на продукты питания в стране. Стоимость основных товаров сильно возросла после праздников.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров отметил, что рост цен происходит на фоне катастрофического падения доходов населения. По данным украинского Госстата, цена на сахар выросла на 47,7%, яйца — 30%, подсолнечное масло — 21,7%, хлеб — 8,5%. Азаров считает, что Кабинет министров Украины просто не умеет работать.

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#украина #цены #азаров

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