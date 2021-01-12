Глава Правительства РФ утвердил создание новых департаментов

Аппарат Правительства России претерпел некоторые изменения. Соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Аппарат Правительства России претерпел некоторые изменения. Соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно полученной информации, появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального и социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Существующие профильные структуры будут упразднены. Кроме того, глава правительства утвердил максимальную численность госслужащих и фонда оплаты труда.