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11:34   12 Января 2021
Политика

Глава Правительства РФ утвердил создание новых департаментов

Глава Правительства РФ утвердил создание новых департаментов

Аппарат Правительства России претерпел некоторые изменения. Соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно полученной информации, появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального и социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Существующие профильные структуры будут упразднены. Кроме того, глава правительства утвердил максимальную численность госслужащих и фонда оплаты труда.

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#россия #правительство #мишустин

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