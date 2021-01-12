Экс-премьер Украины рассказал, как был уволен Януковичем по совету Байдена

Николай Азаров раскрыл истинные причины своей отставки в начале «майдана» в 2014 году.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признался, что экс-президент республики Виктор Янукович отправил его в отставку по совету Джо Байдена, бывшего в тот момент вице-президентом США в администрации Барака Обамы. Об этом политик написал в Twitter.

Янукович меня отправил в отставку по совету Байдена pic.twitter.com/1ncLshqGyH — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) January 12, 2021

Стратегия США по украинскому направлению была понятна еще в начале «майдана» 2014 года, пишут некоторые пользователи под постом Азарова. Характерно, что в отставку экс-премьера отправили в конце января, когда в Киеве уже проходили протесты с требованием смены режима — решение было принято якобы для общественно-политического компромисса.

«Все, что нужно знать тем, кто собирается на переговоры с Байденом. И готов слушать его советы», — прокомментировал откровение экс-премьера Украины писатель и лидер партии «За Правду» Захар Прилепин в Telegram-канале.

История вопроса

После прихода к власти президента Петра Порошенко Евросоюз ввел санкции против Азарова по просьбе украинского правительства. На экс-премьера в Украине было заведено уголовное дело — он обвинялся в хищении государственных средств и в злоупотреблении полномочий.

Азаров отмечал, что принятые против него санкции были обоснованы исключительно политическими причинами, а когда ограничительные меры вступили в силу, Порошенко попросил генпрокуратуру Украины возбудить «хоть какие-то» уголовные дела, чтобы обосновать санкции.

«И дела начали выдумываться. Просто выдумываться. Я знаю, что Порошенко лично требовал от генпрокуратуры возбуждения дела против меня», — говорил бывший премьер-министр.

В марте 2020 года Совет ЕС снял санкции с Азарова, а в середине декабря Европейский суд признал их незаконными.