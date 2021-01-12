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11:19   12 Января 2021
Происшествия

Смертельный пожар в жилом доме Екатеринбурга привел к уголовному делу

Смертельный пожар в жилом доме Екатеринбурга привел к уголовному делу

Восемь человек стали жертвами пожара в многоэтажном доме в Свердловской области. Обстоятельства инцидента выясняет региональный СК.

Следственные органы после возгорания в жилом здании на Рассветной улице, где задохнулись восемь жильцов, завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе разбирательства правоохранители установят причину ЧП и условия, которые привели к трагедии.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже ночью 12 января. Пламя разыгралось на площади 30 кв. метров. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели на улицу 90 человек, среди которых были девять детей. Семьи, чьи квартиры сильно пострадали, отправили в пункты временного размещения. На данный момент воспламенившиеся конструкции потушены.

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