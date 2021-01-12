Депутат Госдумы РФ оценил "крымскую платформу"

Любые попытки вернуть Крым под юрисдикцию Украины являются бесперспективными, заявил депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет.

Любые попытки вернуть Крым под юрисдикцию Украины являются бесперспективными, заявил депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет.

Политик прокомментировал предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетить "крымскую платформу" представителям России. По словам Шеремет, подобные предложения не интересуют Москву. Вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт и подниматься не будет. Подобные инициативы являются напрасной тратой финансовых ресурсов народа. Киеву следует направить эти деньги на закупку вакцины от коронавируса, заявил РИА Новости парламентарий.

Телеканал "Царьград" ранее сообщал, что Михаил Шеремет ответил на угрозы Украины сделать Крым "адской темой" для РФ.