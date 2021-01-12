МИД Украины объявил о перезагрузке отношений с Молдавией

По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, визит Майи Санду в Киев говорит о признании Кишиневом авторитета Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о перезагрузке отношений с Молдавией. Об этом политик сказал в эфире телеканала «1+1».

По его словам, визит в Киев нового президента Молдавии Майи Санду говорит о том, что двусторонние отношения между странами улучшились.

«Во первых: главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно на Украину… Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины», — выразил мнение министр.

Кроме того, он добавил, что взгляды Киева и Кишинева относительно урегулирования конфликта в Приднестровье совпадают.

Ранее стало известно, что Майя Санду во вторник, 12 января, направилась с визитом в Киев. Делегация будет добираться до столицы Украины на автомобилях (470 км).

Это станет первой зарубежной поездкой новоиспеченного молдавского лидера. Санду заступила в должность 15 ноября. С украинским лидером Владимиром Зеленским политик встретится во второй раз. Ранее Санду посещала Киев в 2019 году в качестве премьер-министра Молдавии.