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11:07   12 Января 2021
Общество

Еще 22 934 человека в России заболели коронавирусом

Еще 22 934 человека в России заболели коронавирусом

Медики выявили 22 934 новых случая коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Это меньше, чем было накануне, когда зарегистрировали 23 315 заболевших.

Отмечается, что новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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