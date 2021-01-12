Еще 22 934 человека в России заболели коронавирусом

Медики выявили 22 934 новых случая коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Медики выявили 22 934 новых случая коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Это меньше, чем было накануне, когда зарегистрировали 23 315 заболевших.

Отмечается, что новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны.