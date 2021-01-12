Власти Флориды разыскивают изуродовавших ламантина сторонников Трампа

Преступления против этих животных караются штрафом или лишением свободы до года.

Федеральные органы охраны дикой природы штата Флорида разыскивают подозреваемых в нападении на ламантина после того, как местные жители обнаружили пострадавшее млекопитающее с надписью «Трамп» на спине в реке Хомо Сасса, сообщает американское издание Florida News Times. Видео с ним появилось в соцсетях.

« Может ли это быть правдой? Во Флориде был обнаружен ламантин со словом "Трамп" на спине », — написал George StroumbouloPHÒulos в Twitter.

Can this even be real? A manatee was discovered in Florida with the word “Trump” scraped on its back. pic.twitter.com/PH8YcmGRnz — George StroumbouloPHÒulos ???? (@strombo) January 11, 2021

Издание отмечает, что сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа, возможно, не имеют отношение к издевательству над животным. Ведь английское слово «trump» в переводе на русский означает «козырь».

Стоит отметить, что популяция этих животных находится под угрозой из-за добродушного отношения к человеку, поэтому в данном штате издевательство над ламантинами считается преступлением и карается лишением свободы сроком до года или штрафом от 50 тысяч долларов.

Ранее в Государственном цирке Удмуртии прошло рождественское представление для детей, на котором некоторые животные были одеты в костюмы с нацистской символикой.