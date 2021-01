Власти Флориды разыскивают изуродовавших ламантина сторонников Трампа

Преступления против этих животных караются штрафом или лишением свободы до года.

Федеральные органы охраны дикой природы штата Флорида разыскивают подозреваемых в нападении на ламантина после того, как местные жители обнаружили пострадавшее млекопитающее с надписью «Трамп» на спине в реке Хомо Сасса, сообщает американское издание Florida News Times. Видео с ним появилось в соцсетях.

Can this even be real? A manatee was discovered in Florida with the word “Trump” scraped on its back. pic.twitter.com/PH8YcmGRnz