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12:44   12 Января 2021
Весь мир

Власти Флориды разыскивают изуродовавших ламантина сторонников Трампа

Власти Флориды разыскивают изуродовавших ламантина сторонников Трампа

Федеральные органы охраны дикой природы штата Флорида разыскивают подозреваемых в нападении на ламантина после того, как местные жители обнаружили пострадавшее млекопитающее с надписью «Трамп» на спине в реке Хомо Сасса, сообщает американское издание Florida News Times. Видео с ним появилось в соцсетях.

«Может ли это быть правдой? Во Флориде был обнаружен ламантин со словом "Трамп" на спине», — написал George StroumbouloPHÒulos в Twitter.

Издание отмечает, что сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа, возможно, не имеют отношение к издевательству над животным. Ведь английское слово «trump» в переводе на русский означает «козырь».

Стоит отметить, что популяция этих животных находится под угрозой из-за добродушного отношения к человеку, поэтому в данном штате издевательство над ламантинами считается преступлением и карается лишением свободы сроком до года или штрафом от 50 тысяч долларов.

Ранее в Государственном цирке Удмуртии прошло рождественское представление для детей, на котором некоторые животные были одеты в костюмы с нацистской символикой.

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#сша #трамп #животные #ламантин

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