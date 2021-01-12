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10:58   12 Января 2021
Общество

Прокуратура Удмуртии заинтересовалась цирковыми животными со свастикой

Прокуратура Удмуртии заинтересовалась цирковыми животными со свастикой

В Государственном цирке Удмуртии прошло рождественское представление для детей, на котором некоторые животные были одеты в костюмы с нацистской символикой.

Инцидент произошел на арене Государственного цирка Удмуртии во время Архиерейской рождественской елки. Там выступили животные в попонах с изображением нацистской символики. Данным фактом заинтересовалась прокуратура региона и начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о том, что в костюмах двух козлов и обезьяны были использованы нацистские символы, была опубликована в Сети. Организаторы заявили, что выступление было посвящено Великой Отечественной войне и призвано было объединить исторический экскурс, а также цирковое искусство. Прокуратура республики заинтересовалась публичной демонстрацией свастики уже и начала проверку.

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#животные #удмуртия #цирк #свастика

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