Прокуратура Удмуртии заинтересовалась цирковыми животными со свастикой

В Государственном цирке Удмуртии прошло рождественское представление для детей, на котором некоторые животные были одеты в костюмы с нацистской символикой.

В Государственном цирке Удмуртии прошло рождественское представление для детей, на котором некоторые животные были одеты в костюмы с нацистской символикой.

Инцидент произошел на арене Государственного цирка Удмуртии во время Архиерейской рождественской елки. Там выступили животные в попонах с изображением нацистской символики. Данным фактом заинтересовалась прокуратура региона и начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о том, что в костюмах двух козлов и обезьяны были использованы нацистские символы, была опубликована в Сети. Организаторы заявили, что выступление было посвящено Великой Отечественной войне и призвано было объединить исторический экскурс, а также цирковое искусство. Прокуратура республики заинтересовалась публичной демонстрацией свастики уже и начала проверку.