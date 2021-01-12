РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией из-за коронавируса

Россия приняла решение продлить сроки приостановки авиасообщения с Великобританией в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса до 1 февраля 2021 года включительно.

Россия приняла решение продлить сроки приостановки авиасообщения с Великобританией в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса до 1 февраля 2021 года включительно.

Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Изначально авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря, после того как в середине месяца Минздрав королевства сообщил о новой мутации SARS-CoV-2.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данный штамм отличается от исходного более высокой скоростью распространения и заразностью. На сегодняшний день его зафиксировали более чем в 40 государствах, в том числе в РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные тест-системы на COVID-19 идентифицируют новый штамм.