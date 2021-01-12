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10:18   12 Января 2021
Общество

Эксперт рассказал, как восстановить удаленное на телефоне фото

Эксперт рассказал, как восстановить удаленное на телефоне фото

Завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко заявил, что удаленные на смартфона снимки можно без труда восстановить.

Эксперт отметил, что все фотографии хранятся в разделе "Галерея". После удаления они перемещаются во внутреннюю корзину, где находятся еще два месяца. Если телефон подключен к сетевым хранилищам, то ранее удаленные снимки есть на облачных сервисах.

При смене телефона происходит подключение к той же учетной записи в сетевом хранилище, соответственно, все фото находятся "в облаке" добавил Назаренко. В этом сервисе есть корзина, в которой в течение 30 дней лежат отправленные на удаление снимки.

Специалист добавил, что некоторые пользователи хранят снимки на картах памяти (SD-карта). При извлечении карты из телефона ее можно прочитать с помощью специального адаптера и скопировать содержимое на компьютер. Чем активнее пользователь интегрирует устройство с различными сервисами, тем больше шансов найти старые фото, подытожил Назаренко.

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#смартфон #фото #эксперт

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