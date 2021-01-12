Мальта назвала имена россиян с "золотыми паспортами"

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, которые получили гражданство в обмен на инвестиции.

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, которые получили гражданство в обмен на инвестиции.

Согласно полученной информации, в 2019 году более 300 тысяч человек получили "золотые паспорта". Среди них были граждане стран бывшего СССР и России. Стоит отметить, что в перечень попали полные тезки некоторые российских бизнесменов.

Программа "золотые паспорта" действует на Мальте с 2013 года. Желающие могли до 2020 года получить гражданство страны после покупки недвижимости на сумму более 350 тысяч евро или внесения 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд.