Поклонская поздравила работников прокуратуры с профессиональным праздником

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила сотрудников российской прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в ее Telegram-канале.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила сотрудников российской прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в ее Telegram-канале.

Поклонская поблагодарила бывших коллег за доверие и самоотдачу и вспомнила непростой период работы прокуратуры в "горячие 2014 – 2016 годы". По ее словам, многие сотрудники из прежней команды уже покинули свои посты по разным причинам. В заключение депутат пожелала всем работникам ведомства здоровья и успехов.

Поклонская заявила о депрессии из-за проповедей бывшего схиигумена Сергия. Она считает задержание бывшего схиигумена обоснованным, сообщал телеканал "360".