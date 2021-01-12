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10:14   12 Января 2021
Политика

Поклонская поздравила работников прокуратуры с профессиональным праздником

Поклонская поздравила работников прокуратуры с профессиональным праздником

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила сотрудников российской прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в ее Telegram-канале.

Поклонская поблагодарила бывших коллег за доверие и самоотдачу и вспомнила непростой период работы прокуратуры в "горячие 2014 – 2016 годы". По ее словам, многие сотрудники из прежней команды уже покинули свои посты по разным причинам. В заключение депутат пожелала всем работникам ведомства здоровья и успехов.

Поклонская заявила о депрессии из-за проповедей бывшего схиигумена Сергия. Она считает задержание бывшего схиигумена обоснованным, сообщал телеканал "360".

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#россия #прокуратура #поклонская

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