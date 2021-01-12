Названа очередная версия происхождения коронавируса

Британские ученые выдвинули предположение о ключевых изменениях вируса SARS-CoV-2, которые сделали вирус опасным для человека.

Британские ученые выдвинули предположение о ключевых изменениях вируса SARS-CoV-2, которые сделали вирус опасным для человека.

Исследователи из Кембриджского университета и института Пирбрайта предположили, что существует общий механизм мутаций вируса, при помощи которого происходит генетическая адаптация, позволяющая вирусу переходить от животных к людям. Их работа опубликована в журнале PLOS Biology.

Ученые выяснили, что адаптации, позволившие коронавирусу перейти от мышей к человеку аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Проведя исследования, научные работники пришли к выводу, что изменения в белке SARS-CoV-2 происходили исторически. Это объясняет тот факт, что вирусу удалось преодолеть видовой барьер.