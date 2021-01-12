Адвокат историка Соколова намерен "скостить" срок подзащитному

Защита Олега Соколова, осужденного за зверское убийство студентки, обжаловала приговор бывшего доцента. Юрист попросил суд смягчить наказание его клиенту на более низкий срок.

Защита Олега Соколова, осужденного за зверское убийство студентки, обжаловала приговор бывшего доцента. Юрист попросил суд смягчить наказание его клиенту на более низкий срок.

Защитник экс-преподавателя СПбГУ Соколова подал апелляционную жалобу в суд Петербурга. В документе указана просьба учесть смягчающие обстоятельства, рассказал адвокат Сергей Лукьянов.

В декабре минувшего года Олег Соколов по решению Октябрьского районного суда получил 12,5 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, с которым его связывали романтические отношения, и незаконном хранении оружия.