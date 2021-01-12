The National Interest сообщило о провале политики США на Украине

В западном издании уверены: Вашингтоне уже не сможет усилить свое влияние на территории Украины.

Авторы консервативного издания The National Interest (NI) пришли к выводу, что западные страны во главе с США проигрывают России в борьбе за Украину. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую эксперты NI именуют «пророссийской», впервые с 2014 года стала наиболее популярным политическим объединением в стране.

На фоне этого Вашингтону будет сложно продолжать свою привычную стратегию в отношении Украины, так как она укрепляет внутренние разногласия в США, «разжигающие разочарование и гнев населения по отношению к Америке». Отказаться от нынешнего политического вектора тоже не так просто, ведь в этом случае Соединенным Штатам придется предложить России «незаслуженную победу».

Одной из главных причин такой патовой ситуации также стала неопытность действующего президента Украины Владимира Зеленского. В его руках были все государственные механизмы, а также поддержка со стороны Запада. Но это не помогло: избиратели разочаровались политикой своего лидера, которая лишь «сеяла культурный раскол».

NI обращает внимание, что сильное влияние на Украину и ее политику имеют послы стран G7. Чтобы понять, насколько это влияние значимо, достаточно вспомнить увольнение Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины в апреле 2016 года. Это произошло после переговоров тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена с президентом страны Петром Порошенко.

«Такое очевидное подчинение Украины Западу начало вызывать инакомыслие даже на самом высоком уровне власти. <…> Пора признать, что политика США в регионе провалилась», — считают авторы американского издания.

В материале NI также говорится об отказе Украины закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» несмотря на то, что население страны страдает от китайской инфекции. Чтобы хоть как-то снизить число заболевших, в Киеве приняли решение с 8 января ввести усилить карантинные ограничения, которые действуют на территории Украины. По состоянию на 12 января 2021 года в стране зафиксировано 1 150 265 случаев заболевания COVID-19.

В заключение статьи говорится, что Вашингтон вряд ли решится увеличивать свою помощь Украине в сложившихся условиях. Хотя не стоит забывать, что нового американского лидера Джозефа Байдена со страной связывают тесные отношения, основанные на личной финансовой выгоде главы Белого дома.