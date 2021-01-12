Затишье перед инаугурацией Байдена. На сторонников Трампа собирают рать

Обстановка в США накалена после штурма Капитолия. ФБР и Белый дом готовятся к самому худшему.

Президент США Дональд Трамп готовится к инаугурации Джо Байдена 20 января: он ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные силы для охраны правопорядка до и во время церемонии — итого 15 тысяч солдат Нацгвардии США, не считая «силовиков» из ФБР и ЦРУ. Мероприятие будут охранять почти 3% всего населения Америки.

Обстановка напряжена до предела. И демократические, и республиканские власти США, отложив политическую борьбу на второй план, стараются не допустить столкновений между гражданами во время инаугурации. Уходящий президент стал для истеблишмента изгоем за «подстрекательство к беспорядкам» — так считают даже среди своих, республиканцев.

«Вероятность вооруженных столкновений высока. Общество разделено на две части, накалено и настроено друг против друга довольно сильно. Ситуация непредсказуемая, турбулентная и меры вроде введения ЧС оправданы», — полагает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Впрочем, досталось не только Трампу. После бунтов на Капитолийском холме в отставку 12 января отправили министра внутренней безопасности Чада Вульфа. Со своими обязанностями он не справился, считает правительство, а перед инаугурацией Байдена, за которого проголосовала лишь половина населения (51,3%), координировать работу силовых структур придется крайне жестко.

В планах вооруженный мятеж

Представители другой части США — той, что за Трампа, — уже показали готовность бороться за своего лидера до последнего. Будь то харизма или политические решения, но Трамп каким-то образом завоевал любовь почти 47% американцев, если верить итогам выборов. Общество расколото, и трещины идут даже по американским семьям — некоторые сторонники Байдена публично разоблачают и докладывают в ФБР о своих родственниках, участвовавших в протестах «трампистов».

Самые яростные республиканцы идут на отчаянные шаги ради своего президента — например, штурмуют Капитолий. Причем не стихийно, а спланировано: в стране действует сеть сторонников Трампа, утверждают журналисты Reuters.

«История о том, как главари "трампистов" вербовали других сторонников, иллюстрирует драматическую эволюцию избирателей Трампа в эффективную и хорошо финансируемую сеть активистских групп. К толпам, набранным организаторами митингов, присоединились в Вашингтоне более радикальные правые группы, которые все чаще становятся неотъемлемой частью демонстраций в поддержку Трампа…», — сказано в расследовании Reuters.

Хоть к деструктивным действиям Трамп своих избирателей не призывал, но неоднократно повторял — «демократы украли выборы», «бюллетени подделаны», «нужно бороться до победного конца». Республиканец привык судиться и к оспариванию итогов выборов шел юридическим способом. А его наиболее радикальные сторонники восприняли призыв отнюдь не в переносном смысле.

Теперь демократический истеблишмент требует импичмента Трампа буквально за неделю до конца его полномочий. Но этому не бывать — демократы действуют «символически».

«Это символическая попытка, нет никакой политической целесообразности и логики отстранять человека от власти, которая будет у него еще неполных восемь дней. Даже Сенат США начнет работу только 19 числа, а сейчас сенаторы на каникулах — какой импичмент? Импичмент дело долгое, начиная от месяца и до полугода», — отмечает Блохин.

12 января ФБР предупредило правоохранительные органы, что по всей стране готовятся вооруженные акции протестов «крайне правых экстремистов», которые состоятся в воскресенье, утверждают издания ABC и Yahoo News, ознакомившиеся с документом.

Организацией беспорядков занимается ультраправая группировка Boogaloo — организация верит в неизбежность открытого противостояния властям и желает начать вооруженное антиправительственное сопротивление, которое перерастет в гражданскую войну, сообщают американские СМИ.

Если эта информация правдива, то слова политиков Демпартии о «внутренних террористах» среди сторонников Трампа и формулировки 25 возбужденных уголовных дел после взятия Капитолия соответствуют реальности. Однако безнаказанное мародерство и нападения на полицейские участки активистов Black Lives Matter демократический истеблишмент воспринимал как должное.

«Охота на Трампа»

Пока до импичмента не дошло, но частным санкциям за произошедшее 6 января Трамп уже подвергся. Два крупных банка — Deutsche Bank и Signature Bank, сотрудничавших с миллиардером, закрыли его лицевые счета, а в пресс-службе последнего даже призвали к отставке и без того уходящего президента.

Через два дня после штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировала Трампа, осознавая последствия своего решения — соцсеть была основным средством вещания президента. Facebook и Instagram теперь удаляют любые посты, в которых содержится фраза «stop the steal» («остановите кражу» голосов) — лозунг республиканских избирателей, не согласных с итогом президентских выборов.

«Мы начали готовиться ко дню инаугурации в прошлом году. Но наши планы изменились после насилия, произошедшего на прошлой неделе в Вашингтоне... <...> Facebook и Instagram теперь удаляют контент, содержащий фразу "остановите кражу" в соответствии с нашей политикой координации причинения вреда», — сказано в официальном пресс-релизе компании.

Пока с последствиями «частной цензуры» столкнулся только Twitter, потеряв около 39 миллиардов долларов рыночной капитализации после оттока разочарованных пользователей. Сторонников Трампа там «сидело» немало.

Интересной тенденцией стал и выход мессенджера Telegram на второе место по популярности в США. За неделю его скачали 545 тысяч раз — в 3 раза больше, чем за предыдущие 7 дней. У Telegram-канала «Donald J. Trump» уже около полумиллиона подписчиков — и это учитывая, что аккаунт, скорее всего, фейковый и президенту не принадлежит. Издание Bloomberg называет мессенджер основной площадкой, где общаются сторонники Трампа.

Демократы хотят выйти сухими из воды, подчеркивает сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Они усиливают свои позиции во власти, и поэтому пытаются перевести все стрелки на Трампа — показать, будто во всех проблемах американского общества виноват один человек, а не современная политическая элита США. Из Трампа, говорит Блохин, делают козла отпущения. Во всех смыслах.