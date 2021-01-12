ПФР назвал категории россиян, чья пенсия вырастет до 30 тыс. рублей

Пенсионерам, которым в 2020 году перечисляли выплату в 25 тысяч рублей, в текущем переведут более 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсионерам, которым в 2020 году перечисляли выплату в 25 тысяч рублей, в текущем переведут более 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

На портале ПФР опубликована таблица, из которой видно, что российские пенсионеры с пенсией в 25 тыс. рублей в 2019 году в нынешнем будут получать 30 326 рублей. Повышение выплаты обеспечено за счет индексации. Граждане, чья пенсия прежде составляла 26 тысяч рублей, теперь будут получать ежемесячную выплату в объеме 31 539 рублей. Отмечается, что прибавка для каждого человека индивидуальна и зависит от величины выплаты прошлого года.

"К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей", — говорится на сайте.

По данным ПФР, индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты гражданам, которые завершат работу в течение года, также будут повышены, на все предшествовавшие индексации.

С начала 2021 года ПФР начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии. Как пояснили в ведомстве, это поможет гражданам точно оценивать жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности. Уведомления автоматически приходить автоматический через портал госуслуг раз в три года.