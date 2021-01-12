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9:40   12 Января 2021
Происшествия

Алтайская банда предстала перед судом по делу о похищении военных

Алтайская банда предстала перед судом по делу о похищении военных

Члены преступной группировки вымогали деньги у мотострелков и служащих по контракту. Организатора целого ряда преступлений осудили на 12 лет.

Жители Алейска совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности в отношении военнослужащих контрактной службы войсковой части. Об этом сообщила председатель СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Злоумышленники требовали с военнослужащих от 2,5 до 120 тыс. рублей. Тех, кто отказывался платить, лишали свободы, избивали, угрожали их жизни. Алтайский краевой суд приговорил руководителя организованной преступной группы к 12 годам лишения свободы. Его соучастники проведут в колонии от 2 лет 6 месяцев до 12 лет — в зависимости от характера и степени участия в совершенных преступлениях.

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#суд #алтай #военнослужащие #преступная группировка

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