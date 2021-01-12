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9:17   12 Января 2021
Происшествия

СК прекратил дело бывшего вице-прзидента "Роснефти" Локтионова

СК прекратил дело бывшего вице-прзидента "Роснефти" Локтионова

Уголовное дело против бывшего вице-президент "Роснефти" Анатолия Локтионова прекратили после десяти лет расследования. Правоохранители рассказали об отсутствии мотива преступления.

Бизнесмен заявил о своей готовности привлечения к ответственности инициаторов преследования. Локтионов требует восстановить нарушенную справедливость, сообщил его адвокат Вячеслав Новожилов.

По словам правозащитника, действия столичного следствия бизнесмен назвал закономерными, но выразил недоумение о ходе его процесса. Локтионов пояснил, что доволен прекращением своего уголовного преследования, однако не согласен с полным прекращением дела. Он требует привлечения к ответственности оппонентов.

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#дело #скр #локтионов

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