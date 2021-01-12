Путин попросил прокуратуру взять под контроль реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин считает, что прокуратура должна серьезно отслеживать реализацию национальных проектов, защиту окружающей среды и обеспечение законности на выборах.

Президент России Владимир Путин считает, что прокуратура должна серьезно отслеживать реализацию национальных проектов, защиту окружающей среды и обеспечение законности на выборах.

Такое заявление глава государства сделал в ходе поздравления работников прокуратуры с профессиональным праздником.

"В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо и принципиально", – цитирует Путина телеканал "Россия-24".

Резюмируя президент отметил, что рассчитывает на контроль органов прокуратуры за расходованием денежных средств при реализации нацпроектов который будет ориентирован, прежде всего, на защиту законных интересов граждан.