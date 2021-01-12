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8:51   12 Января 2021
Политика

Путин попросил прокуратуру взять под контроль реализацию нацпроектов

Путин попросил прокуратуру взять под контроль реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин считает, что прокуратура должна серьезно отслеживать реализацию национальных проектов, защиту окружающей среды и обеспечение законности на выборах.

Такое заявление глава государства сделал в ходе поздравления работников прокуратуры с профессиональным праздником.

"В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо и принципиально", – цитирует Путина телеканал "Россия-24".

Резюмируя президент отметил, что рассчитывает на контроль органов прокуратуры за расходованием денежных средств при реализации нацпроектов который будет ориентирован, прежде всего, на защиту законных интересов граждан.

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#россия #путин #прокуратура #контроль #нацпроект

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