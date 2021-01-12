Партия "Нур Отан" победила на выборах в Казахстане

Правящая партия "Нур Отан" взяла уверенную победу в выборах депутатов в нижнюю палату парламента Казахстана.

Правящая партия "Нур Отан" взяла уверенную победу в выборах депутатов в нижнюю палату парламента Казахстана.

Она получила 71,09% голосов избирателей, сообщает заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров по материалам ТАСС.

Теперь 76 мест палаты из 98 отойдут представителям партии-победителя. Всего в парламент теперь получают допуск три партии, которые успешно миновали проходной предел в 7%: "Нур Отан", "Ак жол" ("Светлый путь") и Народная партия Казахстана. Две последние поделили между собой примерно по 10% голосов казахского населения.