Следователи получили записи переговоров с разбившегося Boeing в Индонезии

Следствие получило в распоряжение доступ к записи переговоров с пилотами самолета авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море. Об этом сообщает портал Detik.

Следствие получило в распоряжение доступ к записи переговоров с пилотами самолета авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море. Об этом сообщает портал Detik.

Замруководителя национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо подтвердил, что следователи получили запись. Они попытаются найти в переговорах странные моменты.

Вместе с этим Утомо признал, что продолжительность записи короткая — крушение произошло через несколько минут после взлета. Пока следователи не планируют публиковать запись в открытых источниках.

Спасатели возобновили поиски жертв крушения. Также они ищут черные ящики авиалайнера.