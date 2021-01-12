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8:20   12 Января 2021
Общество

Следователи получили записи переговоров с разбившегося Boeing в Индонезии

Следователи получили записи переговоров с разбившегося Boeing в Индонезии

Следствие получило в распоряжение доступ к записи переговоров с пилотами самолета авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море. Об этом сообщает портал Detik.

Замруководителя национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо подтвердил, что следователи получили запись. Они попытаются найти в переговорах странные моменты.

Вместе с этим Утомо признал, что продолжительность записи короткая — крушение произошло через несколько минут после взлета. Пока следователи не планируют публиковать запись в открытых источниках.

Спасатели возобновили поиски жертв крушения. Также они ищут черные ящики авиалайнера.

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#boeing #индонезия #черный ящик

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