7:59 12 Января 2021Технологии
Беспилотник "Охотник" успешно нанес бомбовый удар в ходе испытаний
Беспилотник С-70 "Охотник" во время испытаний нанес удар по наземной мишени, сбросив авиабомбы калибра 500 кг.
Беспилотник С-70 "Охотник" во время испытаний нанес удар по наземной мишени, сбросив авиабомбы калибра 500 кг.
Тестирование провели на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает РИА Новости. Благодаря новейшему прицельно-навигационному комплексу характеристики российского летательного аппарата достигли технического уровня управляемого оружия высокой точности.
"Цель была поражена с высокой точностью", — отметили эксперты.
Новые беспилотники "Охотник" поступят в распоряжение министерства обороны России в 2024 году. Об этом летом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.