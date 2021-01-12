Беспилотник "Охотник" успешно нанес бомбовый удар в ходе испытаний

Беспилотник С-70 "Охотник" во время испытаний нанес удар по наземной мишени, сбросив авиабомбы калибра 500 кг.

Беспилотник С-70 "Охотник" во время испытаний нанес удар по наземной мишени, сбросив авиабомбы калибра 500 кг.

Тестирование провели на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает РИА Новости. Благодаря новейшему прицельно-навигационному комплексу характеристики российского летательного аппарата достигли технического уровня управляемого оружия высокой точности.

"Цель была поражена с высокой точностью", — отметили эксперты.

Новые беспилотники "Охотник" поступят в распоряжение министерства обороны России в 2024 году. Об этом летом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.