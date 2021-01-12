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7:36   12 Января 2021
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий

Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, социальные выплаты должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля. При этом будет учитываться рост прожиточного минимума пенсионера за минувший год.

Пенсии предлагают также индексировать с 1 июля. Это будет возможно в случае, если темпы инфляции за минувший год превысят темп роста прожиточного минимума.

Нилов в своем Telegram-канале отметил, что данная инициатива соответствует предложению президента. Индексация будет происходить не реже раза в год, чего не предусмотрено действующим законодательством.

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#депутаты #госдума рф #индексация пенсий

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