Путин поручил прокуратуре жестко пресекать нецелевое использование бюджета

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре ужесточить меры борьбы с коррупцией и твердо пресекать нецелевое использование бюджета.

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре ужесточить меры борьбы с коррупцией и твердо пресекать нецелевое использование бюджета.

Российский лидер отметил важность непреклонной борьбы с экстремизмом и ответственный подход к решению других стоящих перед государством проблем — качественную реализацию проектов по защите окружающей среды и обеспечение законности предстоящих выборов в Госдуму. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально", — подчеркнул глава государства.

В полномочиях прокуратуры сделать так, чтобы каждый гражданин ощущал себя под защитой государства, что является главной целью законодательства, отметил Путин.