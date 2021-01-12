Финансовый консультант дал советы по минимизации кредитных рисков

Пандемия коронавируса порождает новые риски для людей, которые берут кредиты.

Пандемия коронавируса порождает новые риски для людей, которые берут кредиты.

Затянувшаяся пандемия становится новым источником рисков для тех, кто обременен кредитами. Однако есть способы снизить риски, рассказала финансовый консультант, создатель проекта "Личный актив" Ксения Воронина в бседе с радио Sputnik.

"Должна быть подушка безопасности минимум на 6 месяцев, потеря дохода может случиться не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации, изменений на рынке", — объяснила специалист.

Воронина выделила услугу рефинансирования кредита, которое по сути является новым займом для погашения старого. В случае снижения ставки, это разумный шаг, но если есть нехватка на текущие выплаты, это уже тревожный звонок. Крайним случаем является банкротство физического лица.