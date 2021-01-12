СМИ сообщили о "хорошем разговоре" Трампа с Пенсом

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом.

Политики, по информации Reuters, провели "хороший разговор". Однако его тема пока что остается неизвестной.

Недавно сторонники Трампа устроили массовые протесты у стен Капитолия в Вашингтоне. Часть из них пробилась внутрь, где проводилось утверждение итогов голосования, согласно которым победу в президентской гонке одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибло четыре человека. Пятой жертвой стал полицейский, который позже скончался в больнице.