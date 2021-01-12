Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:18   12 Января 2021
Экономика

Финансист рассказал, какой банковский вклад выбрать в 2021 году

Финансист рассказал, какой банковский вклад выбрать в 2021 году

Финансовый специалист рассказал, как сберечь накопления россиян от инфляции.

Сейчас инфляция в 5% не позволяет получать доход от рублевых вкладов при ставке 4,2%. Такая же ситуация и с долларовыми сбережениями. Поэтому необходимо искать банки, которые предлагают максимальный процент.

Если регулятор в этом году решит увеличить ключевую ставку, это приведет к росту процента по вкладам в банках. В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству "Прайм".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#банк #вклад #доход

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров