Финансист рассказал, какой банковский вклад выбрать в 2021 году

Финансовый специалист рассказал, как сберечь накопления россиян от инфляции.

Финансовый специалист рассказал, как сберечь накопления россиян от инфляции.

Сейчас инфляция в 5% не позволяет получать доход от рублевых вкладов при ставке 4,2%. Такая же ситуация и с долларовыми сбережениями. Поэтому необходимо искать банки, которые предлагают максимальный процент.

Если регулятор в этом году решит увеличить ключевую ставку, это приведет к росту процента по вкладам в банках. В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству "Прайм".