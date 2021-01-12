Российский посол будет присутствовать на инаугурации Байдена в США

США пригласили Россию принять участие в церемонии вступления демократа Джо Байдена в должность президента страны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

США пригласили Россию принять участие в церемонии вступления демократа Джо Байдена в должность президента страны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Планируется, что инаугурацию Байдена посетит российский посол. Других подробностей пока не сообщается. Церемония состоится 20 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее распорядился ввести в Вашингтоне режим ЧС для обеспечения безопасности инаугурации Байдена. 6 января часть сторонников республиканца ворвались в здание Конгресса США и устроили беспорядки. В результате погибли несколько человек.