Лидер Португалии Марселу Ребелу ди Соузы заразился коронавирусом

Тест на коронавирус показал положительный результат у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы.

Тест на коронавирус показал положительный результат у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Там также отметили, что первые два теста показали отрицательный результат. Однако в понедельник в 21:40 по местному времени (00:40 по московскому времени) ПЦР-тест показал положительный результат. В сообщении говорится, что у президента нет никаких симптомов коронавируса. Мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время с участием главы государства отменены.

По данным главного управления здравоохранения республики, в Португалии количество случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 489 тыс. человек Общее число летальных исходов достигло 7925 случаев.