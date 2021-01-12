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5:39   12 Января 2021
Общество

Лидер Португалии Марселу Ребелу ди Соузы заразился коронавирусом

Лидер Португалии Марселу Ребелу ди Соузы заразился коронавирусом

Тест на коронавирус показал положительный результат у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Там также отметили, что первые два теста показали отрицательный результат. Однако в понедельник в 21:40 по местному времени (00:40 по московскому времени) ПЦР-тест показал положительный результат. В сообщении говорится, что у президента нет никаких симптомов коронавируса. Мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время с участием главы государства отменены.

По данным главного управления здравоохранения республики, в Португалии количество случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 489 тыс. человек Общее число летальных исходов достигло 7925 случаев.

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#президент #португалия #коронавирус

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