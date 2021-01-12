Жилые дома в Иркутске покрылись трещинами после ночного землетрясения

Жители Иркутска опубликовали в соцсетях снимки трещин, которые возникли после ночного землетрясения, в стенах жилых домов.

Жители Иркутска опубликовали в соцсетях снимки трещин, которые возникли после ночного землетрясения, в стенах жилых домов.

По словам очевидцев, толчки были "примерно пятибалльными» — в квартирах двигалась и дрожала посуда, мебель, ощутимо тряслись стены. Также жители города заметили, что катаклизм длился дольше и был более ощутим, чем толчки в декабре, сообщает РЕН ТВ.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии около 00:30 по Москве. Спасательная служба сообщила, что никто не пострадал в результате первого в 2021 году сейсмологического события.