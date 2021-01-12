Центр Гамалеи весной планирует заняться исследованием "Спутника V" на детях

Российский НИЦ имени Гамалеи планирует в начале весны добиваться разрешения на исследование вакцины "Спутник V" на детях.

Российский НИЦ имени Гамалеи планирует в начале весны добиваться разрешения на исследование вакцины "Спутник V" на детях.

Работы начнутся после завершения третьей фазы испытания препарата на взрослом населении. Она запланирована на апрель-май. Об этом ТАСС рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

"Очень активно ведется работа по подготовке документов, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения", — объяснил ученый.

"Спутник V" был зарегистрирован в августе прошлого года. Препарат, разработанный НИЦ им. Гамалеи, стал первой вакциной от коронавируса в мире.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива ранее заявил, что российская вакцина — это прежде всего неудобный политический вопрос для Украины.