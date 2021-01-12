Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат в пандемию

Российский президент Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение социальных выплат в период пандемии.

Российский президент Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение социальных выплат в период пандемии.

Глава государства в обращении к работникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника перечислил приоритетные задачи. В частности, он отметил важность выявления и устранения нарушений социальных прав людей, особенно — у наиболее уязвимых категорий граждан.

Путин напомнил, что Россия в минувшем году столкнулась пандемией коронавируса. Государство в этой сложнейшей ситуации сделало все для поддержки устойчивости экономики, укрепления системы здравоохранения, а также разработало целый ряд неотложных мер.

"И очень важно, чтобы вся выделяемая помощь дошла своевременно и по назначению", — подчеркнул глава государства.

Так, речь идет о медицинских работниках, о семьях с детьми, об утративших временно работу. Необходимо, чтобы они получили положенные средства, а бизнес смог воспользоваться услугами и льготами.