Трамп решил защитить инаугурацию Байдена режимом ЧС в Вашингтоне

Действующий президент США ввел режим чрезвычайного положения в Вашингтоне для обеспечения безопасности проведения инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Действующий президент США ввел режим чрезвычайного положения в Вашингтоне для обеспечения безопасности проведения инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Дональд Трамп также направил федеральную поддержку Вашингтону. Ранее сообщалось, что глава государства провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. Отмечается, что разговор прошел хорошо.

Трамп и Пенс "обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока". Это их первая встреча после беспорядков в США 6 января.