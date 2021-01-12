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3:42   12 Января 2021
Политика

Трамп решил защитить инаугурацию Байдена режимом ЧС в Вашингтоне

Трамп решил защитить инаугурацию Байдена режимом ЧС в Вашингтоне

Действующий президент США ввел режим чрезвычайного положения в Вашингтоне для обеспечения безопасности проведения инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Дональд Трамп также направил федеральную поддержку Вашингтону. Ранее сообщалось, что глава государства провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. Отмечается, что разговор прошел хорошо.

Трамп и Пенс "обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока". Это их первая встреча после беспорядков в США 6 января.

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#байден #трамп #чс

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