3:42 12 Января 2021Политика
Трамп решил защитить инаугурацию Байдена режимом ЧС в Вашингтоне
Действующий президент США ввел режим чрезвычайного положения в Вашингтоне для обеспечения безопасности проведения инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.
Действующий президент США ввел режим чрезвычайного положения в Вашингтоне для обеспечения безопасности проведения инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.
Дональд Трамп также направил федеральную поддержку Вашингтону. Ранее сообщалось, что глава государства провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. Отмечается, что разговор прошел хорошо.
Трамп и Пенс "обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока". Это их первая встреча после беспорядков в США 6 января.