Гавана раскритиковала решение США внести Кубу в список спонсоров терроризма

Власти Кубы назвали лицемерным решение США включить республику в список государств, которые, по версии Вашингтона, поддерживают международный терроризм.

Власти Кубы назвали лицемерным решение США включить республику в список государств, которые, по версии Вашингтона, поддерживают международный терроризм.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник внесла Кубу в список государств, которые якобы содействуют международному терроризму. По заявлениям властей Соединенных Штатов, Гавана отказывалась выдать проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения".

"Мы осуждаем лицемерное и циничное решение США объявить Кубу государством — спонсором терроризма. Политический оппортунизм этой акции признается всеми, кто искренне озабочен проблемой терроризма", — написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Такое решение администрации Трампа помешает Джозефу Байдену в будущем наладить отношения с республикой. До этого в список государств, спонсирующих терроризм, входили Иран, КНДР и Сирия.