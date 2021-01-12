Трубоукладчик "Академик Черский" покинул место достройки "СП-2"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место строительства газопровода "Северный поток — 2", о чем информирует портал MarineTraffic.

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место строительства газопровода "Северный поток — 2", о чем информирует портал MarineTraffic.

Трубоукладчик покинул порт немецкого города Мукран, в котором был склад с трубами. Судно прибыло на место достройки "СП-2" в начале января. До этого оно месяц стояло у берегов Калининграда.

Сейчас в зоне предполагаемого продолжения работ находится судно "Балтийский исследователь". По данным морского управления Дании, вместе с трубоукладочной баржей "Фортуна" и судном "Мурман" оно будет с 15 января вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании.