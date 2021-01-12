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2:25   12 Января 2021
Общество

Власти Нью-Йорка рассказали о планах по легализации марихуаны в штате

Власти Нью-Йорка рассказали о планах по легализации марихуаны в штате

Власти штата Нью-Йорк планируют частично легализовать марихуану для пополнения казны, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на выступлении в Олбани.

Губернатор намерен легализовать канабис в рекреационных целях. В штате это предложение блокировали два года, но в современных финансовых условиях вероятно предложение будет одобрено. Об этом сообщила газета New York Post.

В штате Нью-Йорк разрешено употреблять марихуану лишь по медицинским показателям. Новая инициатива при одобрении может приносить казне штата около 300 млн долларов каждый год. По прогнозам бюджетного департамента, в 2021 году штат не получит более 13 млрд долларов.

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#сша #марихуана #легалайз

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