Соединенным Штатам нужно сбалансировать мощь Китая. Для этого местный аналитик призывает власти объединиться с Россией.

Соединенным Штатам нужно сбалансировать мощь Китая. Для этого местный аналитик призывает власти объединиться с Россией.

Такое мнение аналитика Джеймса Дюрсо было опубликовано в газете The Hill. Автор статьи добавил, что заключенное инвестиционное соглашение Пекина и Евросоюза может нести последствия для США. Американские власти должны напомнить Брюсселю, что Вашингтон будет тщательно проверять деятельность европейских компаний, которые сотрудничают с Китаем. Это при условии, если такие предприятия будут работать на территории Соединенных Штатов.

По мнению специалиста, США должны оказать давление на Европу. Делать это необходимо с целью разрушить новые отношения с Китаем, пока инвестиционное соглашение Брюсселя и Пекина не утверждено окончательно. Дюрсо отметил, что при хорошем стечении обстоятельств Евросоюз состоял бы в одном блоке с США, чтобы вместе противостоять России и Китаю. Однако если Брюссель планирует сблизиться с Пекином, Вашингтону нужно объединяться с Москвой, чтобы сбалансировать могущество Китая.