1:17 12 Января 2021Политика
Тихановская попросила Литву переименовать Белоруссию в знак уважения
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название страны с Baltarùsija на Belarusià.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название страны с Baltarùsija на Belarusià.
Название, существующее сегодня на литовском, созвучно с русским "Белоруссия", что ошибочно ассоциируется с Россией. Более подходящим наименованием Тихановская признала Belarusià. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.
Официальное изменение названия страны могло стать знаком уважения к белорусскому народу. Отмечается, что уже 24 европейские страны сделали название государства похожим на употребляемый в стране оригинал. С таким предложением Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.