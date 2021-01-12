Тихановская попросила Литву переименовать Белоруссию в знак уважения

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название страны с Baltarùsija на Belarusià.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название страны с Baltarùsija на Belarusià.

Название, существующее сегодня на литовском, созвучно с русским "Белоруссия", что ошибочно ассоциируется с Россией. Более подходящим наименованием Тихановская признала Belarusià. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.

Официальное изменение названия страны могло стать знаком уважения к белорусскому народу. Отмечается, что уже 24 европейские страны сделали название государства похожим на употребляемый в стране оригинал. С таким предложением Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.